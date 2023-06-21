チャナティップがタイ復帰 Ｊ１川崎
2023年06月21日19時11分
Ｊ１川崎は２１日、タイ代表のＭＦチャナティップ（２９）がタイ１部リーグのパトゥム・ユナイテッドに完全移籍したと発表した。２０１７年から５年間、札幌に所属。２２年に川崎へ移籍した。Ｊ１通算１３３試合出場で１４得点。
チャナティップがタイ復帰 Ｊ１川崎
2023年06月21日19時11分
Ｊ１川崎は２１日、タイ代表のＭＦチャナティップ（２９）がタイ１部リーグのパトゥム・ユナイテッドに完全移籍したと発表した。２０１７年から５年間、札幌に所属。２２年に川崎へ移籍した。Ｊ１通算１３３試合出場で１４得点。
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