立民の泉代表、候補者調整に含み
2023年06月21日17時59分
立憲民主党の泉健太代表は２１日、次期衆院選での日本維新の会や共産党との候補者調整について「政治は簡単に白黒つくものではない。さまざま（な可能性が）あり得る」と述べ、含みを持たせた。国会内で記者団に語った。
立民の泉代表、候補者調整に含み
2023年06月21日17時59分
立憲民主党の泉健太代表は２１日、次期衆院選での日本維新の会や共産党との候補者調整について「政治は簡単に白黒つくものではない。さまざま（な可能性が）あり得る」と述べ、含みを持たせた。国会内で記者団に語った。
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