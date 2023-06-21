ＮＥＣ、鉄道の復旧ダイヤ作成するシステム開発 ＡＩ活用、２５年度実用化へ
2023年06月21日17時29分
ＮＥＣは２１日、事故や災害で鉄道運行が乱れた際に最適な復旧ダイヤを短時間で作る、人工知能（ＡＩ）を活用したシステムを開発したと発表した。業務効率化や人材育成での活用が期待できるといい、２０２５年度の実用化を目指す。
ＮＥＣ、鉄道の復旧ダイヤ作成するシステム開発 ＡＩ活用、２５…
2023年06月21日17時29分
ＮＥＣは２１日、事故や災害で鉄道運行が乱れた際に最適な復旧ダイヤを短時間で作る、人工知能（ＡＩ）を活用したシステムを開発したと発表した。業務効率化や人材育成での活用が期待できるといい、２０２５年度の実用化を目指す。
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