円相場、１４２円０８～０９銭 ２１日午後５時現在
2023年06月21日17時09分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４２円０８～０９銭と、前日（１４１円７６～７７銭）に比べ３２銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４２円０８～０９銭 ２１日午後５時現在
2023年06月21日17時09分
２１日の東京外国為替市場の円相場は、午後５時現在１ドル＝１４２円０８～０９銭と、前日（１４１円７６～７７銭）に比べ３２銭の円安・ドル高となった。
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