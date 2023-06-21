ＥＶ電池で提携協議 パナソニックとマツダ
2023年06月21日16時39分
パナソニックエナジー（大阪府守口市）とマツダは２１日、電気自動車（ＥＶ）に搭載する電池の供給に関する提携協議の開始で合意したと発表した。
ＥＶ電池で提携協議 パナソニックとマツダ
2023年06月21日16時39分
パナソニックエナジー（大阪府守口市）とマツダは２１日、電気自動車（ＥＶ）に搭載する電池の供給に関する提携協議の開始で合意したと発表した。
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