産業技術総合研究所（産総研） １８８２年に発足した農商務省地質調査所を起源に、統合や再編を経て２００１年に発足。産業技術の開発や実用化に取り組む国内最大級の公的研究機関で、経済産業省が所管する。茨城県つくば市を中心に国内１２カ所に研究拠点を構え、２０００人以上の研究者が所属する。年間の国内特許登録件数は公的機関で最多。２１年度の特許登録件数は国内３９３件、海外２８６件で、特許から得る知的所有権収入は約１５億６８００万円に上る。