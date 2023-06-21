パ・リーグ公示（２１日） プロ野球
2023年06月21日15時08分
【支配下選手登録】▽日本ハム・山本拓実投手、郡司裕也捕手
【同抹消】▽日本ハム・斎藤綱記投手、宇佐見真吾捕手（中日への契約譲渡）
パ・リーグ公示（２１日） プロ野球
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