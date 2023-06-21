与野党、マイナ巡り閉会中審査へ 通常国会が閉幕
2023年06月21日15時23分
第２１１通常国会は２１日午後、１５０日間の会期を終えて閉幕した。マイナンバーカードを巡るトラブル続出を受け、与野党は閉会中審査の実施で合意した。早期開催に向けて調整する。
マイナ総点検、秋までに完了 岸田首相「コロナ並み臨戦態勢」―本部初会合
自民党の高木毅、立憲民主党の安住淳両国対委員長は２１日、国会内で会談。安住氏が閉会中審査開催を提案し、高木氏が受け入れた。
与野党、マイナ巡り閉会中審査へ 通常国会が閉幕
2023年06月21日15時23分
第２１１通常国会は２１日午後、１５０日間の会期を終えて閉幕した。マイナンバーカードを巡るトラブル続出を受け、与野党は閉会中審査の実施で合意した。早期開催に向けて調整する。
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