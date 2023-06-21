公明党の山口那津男代表は２１日付の夕刊フジへの寄稿で、「岸田文雄首相は終始、（衆院を）解散する意思はなかった」との見方を示した。理由として、首相秘書官だった長男の辞職やマイナンバーカードを巡るトラブルの影響などを挙げ、立憲民主党が提出し、否決された内閣不信任決議案についても「定例化しており、解散を引き出す迫力を感じない」と指摘した。

その上で、首相が１５日に解散見送りを表明したのは「巻き上がった解散風を落ち着かせるためだった」と分析した。