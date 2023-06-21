１３４円高の３万３５２３円５３銭 ２１日午前の平均株価
2023年06月21日11時39分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３５２３円５３銭と前日終値比１３４円６２銭高で終わった。出来高は概算で６億２３００万株。
１３４円高の３万３５２３円５３銭 ２１日午前の平均株価
2023年06月21日11時39分
２１日午前の東京株式市場の日経平均株価は、３万３５２３円５３銭と前日終値比１３４円６２銭高で終わった。出来高は概算で６億２３００万株。
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