再生医療製品の研究開発や製造販売を手がけるクオリプス（東京、草薙尊之社長）が２７日、東証グロース市場に上場する。公募や第三者割当増資などで２８億９０４５万の資金調達を見込み、研究開発や細胞培養加工施設の建設に充てる。