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マイナ総点検本部、午後に初会合　トラブル相次ぎ―政府

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マイナ総点検本部、午後に初会合　トラブル相次ぎ―政府

2023年06月21日12時04分

　マイナンバー制度を巡るトラブルが相次いでいるのを受け、政府は２１日、デジタル庁や総務、厚生労働両省など関係省庁でつくる「マイナンバー情報総点検本部」を設置し、同日午後１時４０分から首相官邸で初会合を開く。会合には岸田文雄首相が出席する。制度に対する国民の不安を解消するため、データやシステムの総点検、新たなミスを防ぐ仕組みづくりなどに着手する。
　松野博一官房長官は同日午前の記者会見で、「首相から政府全体で総点検を強力に推進することの指示があった」と述べた。

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