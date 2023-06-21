菊池、６回無失点 吉田は４番左翼―米大リーグ
2023年06月21日09時54分
【マイアミ時事】米大リーグは２０日、各地で行われ、ブルージェイズの菊池はマーリンズ戦に先発し、６回を２安打無失点、６奪三振だった。試合は七回を終えて０―０。
レッドソックスの吉田はツインズ戦に４番左翼で出場し、２打席目まで凡退。カブスの鈴木はパイレーツ戦に３番右翼で出て、六回に内野安打を放った。
エンゼルスの大谷はドジャース戦に２番指名打者で出場。
菊池、６回無失点 吉田は４番左翼―米大リーグ
2023年06月21日09時54分
【マイアミ時事】米大リーグは２０日、各地で行われ、ブルージェイズの菊池はマーリンズ戦に先発し、６回を２安打無失点、６奪三振だった。試合は七回を終えて０―０。
レッドソックスの吉田はツインズ戦に４番左翼で出場し、２打席目まで凡退。カブスの鈴木はパイレーツ戦に３番右翼で出て、六回に内野安打を放った。
エンゼルスの大谷はドジャース戦に２番指名打者で出場。
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