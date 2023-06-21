首相動静（６月２１日）
2023年06月21日08時06分
午前８時現在、公邸。朝の来客なし。
首相動静（６月２１日）
こんな記事も
政治用語
政治
公明の山口代表「岸田首相に解散の意思なかった」(06/21 11:55)
自民「女性を守る」議連発足 ＬＧＢＴ法成立受け(06/21 11:26)
マイナ総点検本部、午後に初会合 トラブル相次ぎ―政府(06/21 10:39)
首相動静（６月２１日）(06/21 08:06)
防衛装備「国産取得を追求」 官民で輸出推進―生産基盤強化で政府方針案(06/21 07:45)
旧文通費改革、進展なし 自民、「成果」の約束果たさず―国会(06/21 07:07)
習氏、「琉球」に異例の言及 台湾絡み日本を揺さぶり(06/21 07:06)
インドネシアのジョコ大統領、陛下にアロワナ贈呈 新首都移転先が産地(06/21 04:11)
党首討論、今国会も開かれず 制度形骸化に危機感(06/21 00:05)
ロシア下院、「対日戦勝記念日」法案可決 ９月３日、制裁に対抗措置(06/20 23:55)
マイナ対応で本部設置 ひも付けミス、カード誤交付も―続くトラブル、収束見えず(06/20 23:11)
首相動静（６月２０日）(06/20 22:03)
二階氏らがジビエ試食会 農作物の鳥獣被害対策―自民(06/20 21:27)
ウクライナ復興へ国際会議 ６１カ国参加、支援拡大促す―ロンドン(06/20 20:31)
増税時も紙巻きとの差、堅持を 加熱式たばこの税優遇提言―自民議連(06/20 20:04)
Ｇ７、女性の職種拡大議論 男女参画相会合、２４日開幕(06/20 20:00)
マイナ「官邸が一元対応を」 自民・世耕氏(06/20 19:22)
防衛技術指針案に１２分野 無人機・サイバーなど(06/20 19:17)
日本館の入札不成立 資材高騰が影響―大阪・関西万博(06/20 19:06)
ＬＧＢＴ法退席の３議員処分 参院自民(06/20 18:25)
性加害に「向き合った対応を」 元ジャニーズ男性が訴え(06/20 18:25)
大分３区で候補取り下げ 立民県連(06/20 17:50)
香港人権状況「重大な懸念」 独立主張の女性起訴―松野官房長官(06/20 17:46)
障害者手帳でマイナ誤登録 静岡６２件、全国の自治体が点検へ(06/20 17:19)
通常国会、２１日閉幕 野党、マイナで閉会中審査要求(06/20 17:13)
立民代表に方針撤回促す 共産・小池氏(06/20 17:05)
れいわ山本太郎氏への懲罰見送り 参院(06/20 17:01)
次期衆院選候補１５０人に 立民、大阪１０区に尾辻氏(06/20 16:46)
装備移転、類型見直し提言 防衛産業危機訴え―自民議連(06/20 16:10)
スーダン支援に２１００億円 支援国会合で各国表明(06/20 14:24)