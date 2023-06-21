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２１日の朝刊（都内最終版）☆１

２１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年06月21日07時02分

【１面トップ】
〔朝日〕新任教諭増える退職　目立つ精神疾患　０９年度以降で最多
〔毎日〕マイナ混乱収束せず　障害者手帳誤登録６２件　政府が総点検本部　同姓同名２件誤交付
〔読売〕「十分な税収確保」強調　政府税調答申案　負担先送り警鐘　月内にも決定、首相提出
〔日経〕値上げ「今年度も」５割超　外食調査　リンガーハットは３回目　９割が時給上げ　人手なお足りず
〔産経〕有事避難　巡視船に国民保護標章　海保常備、攻撃を回避　海自と近く実動訓練　統制要領
〔東京〕マイナ混乱底なし　同名の別人に交付、使用　障害者手帳　ひも付けミス６２件
【他の１面独自記事】
◆同性パートナー配偶者扱い　職員給与制度　東京１６区条例改正へ（東京）
【共通ニュース】
◆英雄墓地訪れ両陛下が供花
◆ゴーン元会長、日産提訴　海外報道　名誉毀損・証拠捏造主張
◆タイタニック探索　５人乗った潜水艇不明　英富豪も乗船か　９６時間分の酸素備える
◆万博日本館　入札不成立　政府　随意契約に切り替え
◆カスハラも労災　提言　厚労省検討会　暴行や人格否定例示
◆高３女子殺害　夫に懲役２３年　地裁判決　「夫依存が影響」妻は１８年
◆トラック側にはブレーキ痕なし　北海道５人死亡（続）

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　| 鈴木愛理　ラジオ番組
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yayoi
会場 ： あべのキューズモール（大阪）
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