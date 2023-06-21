【１面トップ】

〔朝日〕新任教諭増える退職 目立つ精神疾患 ０９年度以降で最多

〔毎日〕マイナ混乱収束せず 障害者手帳誤登録６２件 政府が総点検本部 同姓同名２件誤交付

〔読売〕「十分な税収確保」強調 政府税調答申案 負担先送り警鐘 月内にも決定、首相提出

〔日経〕値上げ「今年度も」５割超 外食調査 リンガーハットは３回目 ９割が時給上げ 人手なお足りず

〔産経〕有事避難 巡視船に国民保護標章 海保常備、攻撃を回避 海自と近く実動訓練 統制要領

〔東京〕マイナ混乱底なし 同名の別人に交付、使用 障害者手帳 ひも付けミス６２件

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