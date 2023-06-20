ＷＨＯ事務局長に五輪オーダー ＩＯＣ
2023年06月20日22時30分
【ロンドン時事】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は２０日、五輪運動への貢献をたたえる五輪オーダーを、世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長に授与した。新型コロナウイルスの世界的流行の中、２０２１年に延期された東京五輪の開催を支持し、専門的な助言で開催実現に貢献した功績をたたえた。
ＷＨＯ事務局長に五輪オーダー ＩＯＣ
2023年06月20日22時30分
【ロンドン時事】国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）は２０日、五輪運動への貢献をたたえる五輪オーダーを、世界保健機関（ＷＨＯ）のテドロス事務局長に授与した。新型コロナウイルスの世界的流行の中、２０２１年に延期された東京五輪の開催を支持し、専門的な助言で開催実現に貢献した功績をたたえた。
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