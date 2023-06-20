プロ野球・ひとこと
2023年06月20日22時19分
◇頑張りたい
ヤクルト・山本 ３番手で救援し、２回無失点。プロ６年目で初勝利を挙げ、「うれしかった。これからも気合を入れて頑張りたい。改めてそういう思いが出てきた」。
プロ野球・ひとこと
2023年06月20日22時19分
◇頑張りたい
ヤクルト・山本 ３番手で救援し、２回無失点。プロ６年目で初勝利を挙げ、「うれしかった。これからも気合を入れて頑張りたい。改めてそういう思いが出てきた」。
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