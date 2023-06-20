セ・リーグ個人別本塁打成績 （２０日現在）
2023年06月20日21時25分
岡本和（巨） １７
宮 崎（Ｄ） １３
オスナ（ヤ） １２
村 上（ヤ） １１
牧 （Ｄ） １１
坂 本（巨） １０
大城卓（巨） １０
丸 （巨） ９
佐藤輝（神） ９
中田翔（巨） ９
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
セ・リーグ個人別本塁打成績 （２０日現在）
2023年06月20日21時25分
岡本和（巨） １７
宮 崎（Ｄ） １３
オスナ（ヤ） １２
村 上（ヤ） １１
牧 （Ｄ） １１
坂 本（巨） １０
大城卓（巨） １０
丸 （巨） ９
佐藤輝（神） ９
中田翔（巨） ９
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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