日本は前半、鎌田のパスを起点に伊東と三笘がサイドから何度も好機をつくり、２点を先制。後半も、効果的なサイド攻撃で相手ゴールを脅かして加点。ボールを失ってから危険な速攻を受ける場面もあったが、終盤の１失点に抑えた。