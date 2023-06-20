顧客情報の持ち出し禁止 処分対象に追加―日証協
2023年06月20日20時50分
日本証券業協会は２０日、証券業界の自主規制規則に役職員の禁止行為を追加すると発表した。退職時に顧客情報を持ち出した場合や、転職先での不正使用などを、登録取り消しや職務停止といった処分の対象に加える。パブリックコメント（意見公募）を経て、１１月から施行する。
顧客情報の持ち出し禁止 処分対象に追加―日証協
2023年06月20日20時50分
日本証券業協会は２０日、証券業界の自主規制規則に役職員の禁止行為を追加すると発表した。退職時に顧客情報を持ち出した場合や、転職先での不正使用などを、登録取り消しや職務停止といった処分の対象に加える。パブリックコメント（意見公募）を経て、１１月から施行する。
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