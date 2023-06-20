日本自転車競技連盟は２０日、東京都内で評議員会を開き、元会長で、東京五輪・パラリンピック組織委員会会長を務めた参院議員の橋本聖子氏、元自動車Ｆ１ドライバーの片山右京氏らを理事に選任した。松村正之会長、中野浩一常務理事は退任する。新会長は２６日の理事会で選出される。

片山氏は東京五輪で、自転車競技の国際競技団体などとの調整役や交渉を担った。