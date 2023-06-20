２０２５年大阪・関西万博で、日本政府が設置するパビリオン「日本館」工事の入札が不成立となったことが２０日、関係者への取材で分かった。応札した事業者はあったものの、建設費用が予定価格を超過しており、不調に終わったという。発注する国土交通省近畿地方整備局は、資材価格や人件費の高騰が不調の原因とみている。