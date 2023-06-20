ＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法の参院本会議での採決時に退席した自民党の山東昭子前議長、青山繁晴氏、和田政宗氏に対し、参院自民党は厳重注意処分を科すことを決めた。世耕弘成参院幹事長が２０日、記者会見で明らかにした。和田氏については特に「各議員の出欠管理や賛否の指導をする立場として不適切」として１９日付で参院国対副委員長の役職を解いた。