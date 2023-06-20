〔新規公開〕プロディライト、２８日グロース上場 オフィス電話システム開発、販売
2023年06月20日18時19分
オフィス向け電話回線サービスなどを提供するプロディライト（大阪市中央区、小南秀光代表取締役）が２８日、東証グロース市場に上場する。公募による調達資金約１億９９００万円は、広告や人件費などに充てる。
〔新規公開〕プロディライト、２８日グロース上場 オフィス電話…
2023年06月20日18時19分
オフィス向け電話回線サービスなどを提供するプロディライト（大阪市中央区、小南秀光代表取締役）が２８日、東証グロース市場に上場する。公募による調達資金約１億９９００万円は、広告や人件費などに充てる。
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