楽天が白星逃せばＤｅＮＡ優勝 プロ野球交流戦
2023年06月20日18時10分
プロ野球の日本生命セ・パ交流戦は２０日、神宮球場でヤクルト―楽天の１試合が行われ、楽天が勝利を逃せば、１１勝７敗で全日程を終えているＤｅＮＡの初優勝が決まる。
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