立憲民主党大分県連は２０日、次期衆院選大分３区の候補者として公認申請していた新人の古城正信氏（４０）について、申請を取り下げると発表した。理由については「選挙を戦う上で支障が出た」と説明するにとどめた。今後、改めて候補者選考に入る。