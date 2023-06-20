大分３区で候補取り下げ 立民県連
2023年06月20日17時50分
立憲民主党大分県連は２０日、次期衆院選大分３区の候補者として公認申請していた新人の古城正信氏（４０）について、申請を取り下げると発表した。理由については「選挙を戦う上で支障が出た」と説明するにとどめた。今後、改めて候補者選考に入る。
大分３区で候補取り下げ 立民県連
2023年06月20日17時50分
立憲民主党大分県連は２０日、次期衆院選大分３区の候補者として公認申請していた新人の古城正信氏（４０）について、申請を取り下げると発表した。理由については「選挙を戦う上で支障が出た」と説明するにとどめた。今後、改めて候補者選考に入る。
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