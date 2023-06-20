パ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2023年06月20日16時20分
【出場選手登録抹消】▽日本ハム・長谷川威展投手、北山亘基投手（再登録は３０日以降）
パ・リーグ公示（２０日） プロ野球
2023年06月20日16時20分
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