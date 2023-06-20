防衛産業強化を目指す自民党の議員連盟のメンバーは２０日、首相官邸を訪れ、防衛装備移転三原則の運用指針見直しを求める提言を岸田文雄首相に提出した。救難など５分野に限定している輸出可能な装備品の類型について、廃止もしくは拡大を要望する内容で、首相は「装備移転促進は大事との認識を共有する」と応じた。

提言は「防衛産業の衰退危機は、世界的に極めて厳しい自己規制を課してきたことが原因だ」として、輸出拡大が不可欠と指摘。輸出は「日本の安全保障に資するか」の観点で判断するよう求めている。国際共同開発した装備品の輸出制限緩和や部品の輸出制約撤廃も盛り込んだ。