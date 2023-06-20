デンソーは２０日、愛知県刈谷市の本社で定時株主総会を開催した。総会後の取締役会で社長に就く林新之助経営役員は「感謝と重責に身が引き締まる思いだ」と述べた上で、「日本の基幹産業である自動車産業に少しでも貢献せよという天命が下ったのだと思う。全力でまい進したい」と意気込んだ。