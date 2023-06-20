岸田首相「丁寧な説明を」 漁業者の風評懸念に―東電福島処理水
2023年06月20日12時19分
岸田文雄首相は２０日午前、東京電力福島第１原発の敷地内にたまり続ける処理水の海洋放出に関して西村康稔経済産業相と協議し、風評被害を懸念する漁業者らの理解を得るため、丁寧な説明を続けるよう指示した。
西村氏は同日の閣議後記者会見で「首相からは、引き続き丁寧な説明と意思疎通、意見交換をやってほしいとの話があった」と述べた。
岸田首相「丁寧な説明を」 漁業者の風評懸念に―東電福島処理水
2023年06月20日12時19分
岸田文雄首相は２０日午前、東京電力福島第１原発の敷地内にたまり続ける処理水の海洋放出に関して西村康稔経済産業相と協議し、風評被害を懸念する漁業者らの理解を得るため、丁寧な説明を続けるよう指示した。
西村氏は同日の閣議後記者会見で「首相からは、引き続き丁寧な説明と意思疎通、意見交換をやってほしいとの話があった」と述べた。
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