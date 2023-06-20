スバル、ＭＴ向けアイサイト 今秋発売「ＢＲＺ」に搭載
2023年06月20日11時45分
ＳＵＢＡＲＵは２０日、安全運転支援システム「アイサイト」をマニュアル車向けに開発したと発表した。今秋発売のスポーツカー「ＢＲＺ」改良モデルに初搭載する。同社は独自の先進技術を生かし、２０３０年にスバル車による死亡交通事故ゼロを目指している。
スバル、ＭＴ向けアイサイト 今秋発売「ＢＲＺ」に搭載
2023年06月20日11時45分
ＳＵＢＡＲＵは２０日、安全運転支援システム「アイサイト」をマニュアル車向けに開発したと発表した。今秋発売のスポーツカー「ＢＲＺ」改良モデルに初搭載する。同社は独自の先進技術を生かし、２０３０年にスバル車による死亡交通事故ゼロを目指している。
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