鈴木俊一財務相は２０日の閣議後記者会見で、米国の半期為替報告書の「監視対象」から日本が除外されたことを受け、「直ちに今までと違う対応を日本としてするとか、何か影響があるとか、そういうことはない」と述べた。今後の為替政策については「各国通貨当局と緊密な意思疎通を図りつつ、必要であれば適切に対応していく」との考えを示した。