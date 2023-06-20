▽カブス・鈴木 パイレーツ戦に３番指名打者で出場して５打数１安打１打点、２三振。打率２割６分２厘。

▽レッドソックス・吉田 ツインズ戦に５番指名打者で出場し、５打数無安打、２三振。打率３割２厘。（時事）