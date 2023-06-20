臨時国会での成立期待 金商法改正案見送り―鈴木金融相
2023年06月20日11時15分
鈴木俊一金融相は２０日の閣議後記者会見で、金融庁が今通常国会に提出した金融商品取引法改正案など２法案について、成立が見送られると明らかにした。鈴木氏は法案について「貯蓄から投資へのシフトを進める上で重要だ」と強調。今秋見込まれる臨時国会での成立を目指す考えを示した。
臨時国会での成立期待 金商法改正案見送り―鈴木金融相
2023年06月20日11時15分
鈴木俊一金融相は２０日の閣議後記者会見で、金融庁が今通常国会に提出した金融商品取引法改正案など２法案について、成立が見送られると明らかにした。鈴木氏は法案について「貯蓄から投資へのシフトを進める上で重要だ」と強調。今秋見込まれる臨時国会での成立を目指す考えを示した。
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