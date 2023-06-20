松野博一官房長官は２０日の記者会見で、中国による日本製ステンレス製品に対する反ダンピング（不当廉売）関税が世界貿易機関（ＷＴＯ）協定違反だとする報告書をＷＴＯの紛争処理小委員会がまとめたことについて、「中国が内容を真摯（しんし）に受け止め、速やかに是正することを求める」と述べた。