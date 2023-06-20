円相場、１４１円８９～９０銭 ２０日午前９時現在
2023年06月20日09時06分
２０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４１円８９～９０銭と、前日（１４１円８３～８４銭）に比べ０６銭の円安・ドル高となった。
円相場、１４１円８９～９０銭 ２０日午前９時現在
2023年06月20日09時06分
２０日の東京外国為替市場の円相場は、午前９時現在１ドル＝１４１円８９～９０銭と、前日（１４１円８３～８４銭）に比べ０６銭の円安・ドル高となった。
こんな記事も
経済用語
経済
円相場、１４１円８９～９０銭 ２０日午前９時現在(06/20 09:06)
加熱式たばこ、税優遇を 防衛財源確保で―自民議連(06/20 08:13)
ＡＩは自治体改革の重要ツール ＩＴ評論家・長谷川文雄氏インタビュー(06/20 07:06)
熱帯びる「省エネ」商戦 電気代値上げで生活防衛(06/20 07:05)
中国ステンレス関税は「違反」 反ダンピングでＷＴＯ判断―経産省(06/20 00:41)
スカイドライブとスズキ、機体製造で協力 「空飛ぶクルマ」、２４年春開始へ(06/19 22:39)
五大商社株買い増し ８％前後に―米バフェット氏(06/19 21:55)
接種後死亡、新たに５人認定 新型コロナワクチン―厚労省(06/19 21:01)
ＡＩ開発力向上へ議論 政府戦略チーム(06/19 21:01)
三菱モルガン証に賠償請求 投資家、クレディＡＴ１債(06/19 20:51)
〔新規公開〕オービーシステム、２１日東証スタンダード上場 地銀向けシステム開発(06/19 20:44)
金価格高騰、１グラム１万円目前 円安進行やインフレ警戒が後押し(06/19 20:30)
損保大手に報告命令 企業保険で価格調整疑い―金融庁(06/19 20:07)
ＪＡ全中、新会長候補に山野氏(06/19 20:03)
出光興産、全固体電池向け電解質を量産へ 千葉の実証設備を増強(06/19 20:02)
サントリー、飲料値上げ 「天然水」など４８品、最大２２％(06/19 19:57)
西村経産相「風評対策万全期す」 北海道漁連会長と会談―東電福島処理水(06/19 19:41)
関電など５社に改善命令勧告 カルテル問題で―監視委(06/19 19:31)
ＪＲ西、新幹線運行に再エネ導入 ７月から、国内初(06/19 19:22)
オンワード、サンマリノ株式追加取得 保有比率３４％に、企画・生産体制を強化(06/19 18:59)
オリンパス、韓国医療器具メーカーの買収完了を延期 当局許認可に時間(06/19 18:35)
マック、都市部で値上げ ７月、８都府県の１８４店舗(06/19 18:34)
商用バン、顧客好みに トヨタ子会社が都内に専門店(06/19 18:34)
円相場、７カ月ぶり安値 株反落、３３５円安―東京市場(06/19 18:17)
ホットコーヒーに紙製のふた プラ削減で実証実験―ローソン(06/19 18:12)
札幌をＧＸ拠点、産官学連携 ４０兆円投資呼び込み(06/19 18:10)
ヤマトと日本郵便が提携 メール便など配送一本化―「２４年問題」(06/19 17:58)
円相場、１４１円８３～８４銭 １９日午後５時現在(06/19 17:08)
円相場、７カ月ぶり安値 株反落、３３５円安―東京市場(06/19 16:16)
３３５円安の３万３３７０円４２銭 １９日の平均株価(06/19 15:08)
ビジネスワイヤ
PR TIMES