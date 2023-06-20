馬瓜、スペインリーグへ バスケット女子
2023年06月20日07時56分
バスケットボール女子日本代表の馬瓜ステファニー（２４）は１９日、スペインリーグのエストゥディアンテスへの入団を自身のインスタグラムで明らかにした。
２０２２～２３年シーズンはＷリーグのトヨタ自動車でプレー。シーズン後に米プロリーグ（ＷＮＢＡ）のニューヨーク・リバティーとトレーニング・キャンプ契約を結んだが、開幕ロースターに入れず契約を解除された。
馬瓜、スペインリーグへ バスケット女子
2023年06月20日07時56分
バスケットボール女子日本代表の馬瓜ステファニー（２４）は１９日、スペインリーグのエストゥディアンテスへの入団を自身のインスタグラムで明らかにした。
２０２２～２３年シーズンはＷリーグのトヨタ自動車でプレー。シーズン後に米プロリーグ（ＷＮＢＡ）のニューヨーク・リバティーとトレーニング・キャンプ契約を結んだが、開幕ロースターに入れず契約を解除された。
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