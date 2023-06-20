山下が日本勢トップ１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年06月20日07時24分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１９日付で発表され、ニチレイ・レディースを制した山下美夢有が前週から二つ上げて日本勢トップの１７位となった。畑岡奈紗は１８位、古江彩佳は１９位で、ともに二つ下げた。岩井千怜は３９位、笹生優花は４３位、渋野日向子は５１位。１位は高真栄（韓国）で変わらず。 （時事）
山下が日本勢トップ１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年06月20日07時24分
女子ゴルフの最新世界ランキングが１９日付で発表され、ニチレイ・レディースを制した山下美夢有が前週から二つ上げて日本勢トップの１７位となった。畑岡奈紗は１８位、古江彩佳は１９位で、ともに二つ下げた。岩井千怜は３９位、笹生優花は４３位、渋野日向子は５１位。１位は高真栄（韓国）で変わらず。 （時事）
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