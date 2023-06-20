【共通ニュース】

◆国策で産む権利奪う 実態浮き彫り 初の強制不妊国会報告書 衆参議長に提出

◆損保大手４社 価格調整か 企業向け保険 金融庁が報告命令

◆電力５社改善命令勧告 関電など販売カルテル 電取委、経産相に

◆インドネシア訪問の天皇陛下 「両国の親善 発展願う」 大統領と会見

◆小選挙区制「想定と大差」 政治改革３０年 河野元総裁が意見

◆ウクライナ支援 官民投資 遠隔医療提供やＩＴ雇用創出 ２１日に英で復興会議 林外相が表明へ

◆トラック所属会社捜索 対向車線 はみ出す映像 北海道バス事故

◆白内障レンズで収賄疑い 優先的に使用 医師を書類送検 奈良の市立病院

〔日経〕

◆ＮＴＴ、テレワーク拡大 対象社員５割増 社長「コロナ後も維持」(2)

◆バフェット氏投資会社 商社株さらに買い ４社の保有比率８％超(3)

◆空飛ぶクルマ、離陸間近 パリ航空ショー、初の専用エリア 開発企業 顔ぶれ多彩 安全性や価格に課題(15)

◆花王、日焼け止め生産２倍 「５類の夏」商戦加速 キリンはビール１割増産(15)

◆マック、都心１８４店値上げ 人件費増など受け(15)

◆金地金、１ヵ月ぶり最高値 個人の購買意欲根強く 「安全資産」で注目(17)（続）