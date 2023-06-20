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２０日の朝刊（都内最終版）☆２

２０日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年06月20日06時34分

【共通ニュース】
◆国策で産む権利奪う　実態浮き彫り　初の強制不妊国会報告書　衆参議長に提出
◆損保大手４社　価格調整か　企業向け保険　金融庁が報告命令
◆電力５社改善命令勧告　関電など販売カルテル　電取委、経産相に
◆インドネシア訪問の天皇陛下　「両国の親善　発展願う」　大統領と会見
◆小選挙区制「想定と大差」　政治改革３０年　河野元総裁が意見
ウクライナ支援　官民投資　遠隔医療提供やＩＴ雇用創出　２１日に英で復興会議　林外相が表明へ
◆トラック所属会社捜索　対向車線　はみ出す映像　北海道バス事故
◆白内障レンズで収賄疑い　優先的に使用　医師を書類送検　奈良の市立病院
〔日経〕
◆ＮＴＴ、テレワーク拡大　対象社員５割増　社長「コロナ後も維持」(2)
◆バフェット氏投資会社　商社株さらに買い　４社の保有比率８％超(3)
◆空飛ぶクルマ、離陸間近　パリ航空ショー、初の専用エリア　開発企業　顔ぶれ多彩　安全性や価格に課題(15)
◆花王、日焼け止め生産２倍　「５類の夏」商戦加速　キリンはビール１割増産(15)
◆マック、都心１８４店値上げ　人件費増など受け(15)
◆金地金、１ヵ月ぶり最高値　個人の購買意欲根強く　「安全資産」で注目(17)（続）

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　| 鈴木愛理　ラジオ番組
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yayoi
会場 ： あべのキューズモール（大阪）
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