【カムラン（ベトナム）時事】海上自衛隊最大の護衛艦「いずも」が２０日、ベトナム中南部カムラン湾に寄港した。いずもの寄港は２０１９年６月以来、４年ぶり。２３日まで停泊し、ベトナム海軍と意見交換などを行う。



〔写真特集〕海上自衛隊「空母」型護衛艦いずも

海自は１７年から「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、関係各国に艦艇を派遣。複数の国・地域と中国が領有権を争う南シナ海に面するカムランで、日ベトナム国防当局間の連携を確認する。