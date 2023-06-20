時事ドットコムニュース

>

政治

>

護衛艦いずも、ベトナムに寄港

  • ツイート
  • facebook
  • hatena-bookmark
  • コメント

護衛艦いずも、ベトナムに寄港

2023年06月20日10時54分

２０日、ベトナム中南部カムラン湾に寄港した海上自衛隊の護衛艦「いずも」

２０日、ベトナム中南部カムラン湾に寄港した海上自衛隊の護衛艦「いずも」

　【カムラン（ベトナム）時事】海上自衛隊最大の護衛艦「いずも」が２０日、ベトナム中南部カムラン湾に寄港した。いずもの寄港は２０１９年６月以来、４年ぶり。２３日まで停泊し、ベトナム海軍と意見交換などを行う。

〔写真特集〕海上自衛隊「空母」型護衛艦いずも

　海自は１７年から「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、関係各国に艦艇を派遣。複数の国・地域と中国が領有権を争う南シナ海に面するカムランで、日ベトナム国防当局間の連携を確認する。

関連記事

こんな記事も

政治用語

政治

もっと見る
　| 鈴木愛理　ラジオ番組
[PR] 公開収録　7月9日(日) 11:30～
yayoi
会場 ： あべのキューズモール（大阪）
ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
6月号の特集は「変わる東南アジア」。 日本は真の意味で「対等の関係」を目指さねばならない。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ