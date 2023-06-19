パ・リーグ個人別本塁打成績 （１９日現在）
2023年06月19日22時30分
万 波（日） １３
浅 村（楽） １１
近 藤（ソ） １０
杉 本（オ） １０
森 （オ） １０
柳 田（ソ） ９
マルテ（日） ９
外 崎（西） ９
ゴンザ（オ） ９
中 村（西） ８
栗 原（ソ） ８
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
パ・リーグ個人別本塁打成績 （１９日現在）
2023年06月19日22時30分
万 波（日） １３
浅 村（楽） １１
近 藤（ソ） １０
杉 本（オ） １０
森 （オ） １０
柳 田（ソ） ９
マルテ（日） ９
外 崎（西） ９
ゴンザ（オ） ９
中 村（西） ８
栗 原（ソ） ８
データ協力 ＮＰＢ－ＢＩＳ
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