日本ハムが延長を制して４連勝。１―３の八回にマルティネスの２点右前打で追い付き、延長十回に万波の１３号ソロで勝ち越した。九回を抑えた田中正が２勝目。玉井が２セーブ目。ＤｅＮＡは好機であと一本が出ず、最後は山崎が打たれた。