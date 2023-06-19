万波が決勝本塁打 プロ野球・ＤｅＮＡ―日本ハム
2023年06月19日22時19分
日本ハムが延長を制して４連勝。１―３の八回にマルティネスの２点右前打で追い付き、延長十回に万波の１３号ソロで勝ち越した。九回を抑えた田中正が２勝目。玉井が２セーブ目。ＤｅＮＡは好機であと一本が出ず、最後は山崎が打たれた。
万波が決勝本塁打 プロ野球・ＤｅＮＡ―日本ハム
2023年06月19日22時19分
日本ハムが延長を制して４連勝。１―３の八回にマルティネスの２点右前打で追い付き、延長十回に万波の１３号ソロで勝ち越した。九回を抑えた田中正が２勝目。玉井が２セーブ目。ＤｅＮＡは好機であと一本が出ず、最後は山崎が打たれた。
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