自民党の党改革実行本部長を務める茂木敏充幹事長は１９日、「女性議員の育成、登用に関する基本計画」を党本部で岸田文雄首相（総裁）に手渡し、了承を得た。今後１０年で同党の女性国会議員の割合を現在の約１２％から３０％に引き上げる目標を掲げた。比例代表候補として積極的に擁立する。