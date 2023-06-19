出光興産、全固体電池向け電解質を量産へ 千葉の実証設備を増強
2023年06月19日20時02分
出光興産は１９日、全固体電池に用いる固体電解質の増産に向けて千葉県内の２施設で製造能力を強化すると発表した。投資額は非公表。千葉県市原市の第１プラントの小型実証設備での生産体制を強化し、同袖ケ浦市の第２プラントの小型実証設備も７月から稼働する。
出光興産、全固体電池向け電解質を量産へ 千葉の実証設備を増強
2023年06月19日20時02分
出光興産は１９日、全固体電池に用いる固体電解質の増産に向けて千葉県内の２施設で製造能力を強化すると発表した。投資額は非公表。千葉県市原市の第１プラントの小型実証設備での生産体制を強化し、同袖ケ浦市の第２プラントの小型実証設備も７月から稼働する。
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