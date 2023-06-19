オリンパスは１９日、韓国の医療機器メーカー、テウンメディカルを買収する時期を、２０２４年３月末に変更すると発表した。当初は今月３０日の買収完了を予定していたが、関係当局による承認取得など、手続き完了に必要な条件が整うのに想定より時間が必要となった。買収額などに変更はなく、業績への影響は軽微だと見込んでいる。