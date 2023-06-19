産総研の研究員逮捕「深刻な懸念」 中国外務省
2023年06月19日18時24分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は１９日の記者会見で、日本の国立研究開発法人「産業技術総合研究所」に所属する中国籍の研究員が中国企業に情報を漏えいした疑いで逮捕された事件に関し、「外交ルートを通じて日本側に深刻な懸念を表明した」と明らかにした。
産総研の研究員逮捕「深刻な懸念」 中国外務省
2023年06月19日18時24分
【北京時事】中国外務省の毛寧副報道局長は１９日の記者会見で、日本の国立研究開発法人「産業技術総合研究所」に所属する中国籍の研究員が中国企業に情報を漏えいした疑いで逮捕された事件に関し、「外交ルートを通じて日本側に深刻な懸念を表明した」と明らかにした。
こんな記事も
政治用語
政治
ＮＨＫ、軍艦島映像「今後使わぬ」 自民会合で、元島民疑義(06/19 20:34)
岸田首相、日米韓会談「近く米国で」(06/19 20:15)
自民、比例で女性積極擁立へ 今後１０年で３０％目標(06/19 20:05)
ウクライナ復興、官民連携を強化 ロンドンで現地ニーズ協議―政府(06/19 20:05)
東京２９区、公明支援を都連に要請 自民執行部、関係修復狙い(06/19 19:13)
金商法改正案など成立見送り 通常国会、２１日に閉会(06/19 19:10)
衆院の重複立候補問題視 河野元議長、与野党検証で(06/19 18:49)
産総研の研究員逮捕「深刻な懸念」 中国外務省(06/19 18:24)
首相動静（６月１９日）(06/19 17:58)
中国と「緊密に意思疎通」 松野官房長官(06/19 17:32)
松野官房長官、必要な医療を提供 コロナへ「先手で対応」(06/19 17:17)
岸田首相「日本茶、世界に飛躍」(06/19 16:52)
緊急事態下で衆院解散禁止 維新・国民が改憲条文案(06/19 16:49)
墓参再開、林外相「肯定的反応なし」(06/19 16:47)
岸田首相「ありのまま」重視で非公開 Ｇ７首脳の原爆資料館訪問(06/19 15:02)
岸田首相、２１日に記者会見(06/19 14:05)
ウクライナ支援で覚書 渡辺復興相「震災の知見寄与」(06/19 12:21)
松野官房長官「ミサイル警戒に全力」(06/19 11:49)
地雷除去・教育訓練の追加検討 防衛装備の輸出拡大、運用指針改定へ―与党協議(06/19 07:03)
首相動静（６月１８日）(06/18 22:13)
岸田首相「日中交流、若者も参加を」 母校早大で講演(06/18 18:39)
自民・茂木氏「選挙目的は野合」 野党一本化の動きけん制(06/18 14:05)
萩生田氏発言「受け止めて改善」 木原官房副長官(06/18 11:59)
自民、連立の亀裂修復目指す 東京２９区で公明支援検討(06/18 07:11)
対中国で緊密連携 日米外相が電話会談(06/18 00:24)
首相動静（６月１７日）(06/17 22:03)
福岡４区、自民県議が出馬表明(06/17 18:31)
京都２、３、６区に新人 自民府連(06/17 17:41)
改憲で「１票の格差」是正 自民・森山氏(06/17 16:09)
自民党の萩生田氏「地方の感覚欠ける官邸」(06/17 15:06)