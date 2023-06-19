小林は全治６週間 Ｊ１川崎
2023年06月19日17時52分
Ｊ１川崎は１９日、元日本代表ＦＷ小林悠が右太もも裏肉離れと診断されたと発表した。全治約６週間の見込み。１１日の広島戦で負傷した。
小林は全治６週間 Ｊ１川崎
2023年06月19日17時52分
Ｊ１川崎は１９日、元日本代表ＦＷ小林悠が右太もも裏肉離れと診断されたと発表した。全治約６週間の見込み。１１日の広島戦で負傷した。
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