全日本大学野球連盟などは１９日、第４４回日米大学選手権（７月７～１２日、米ノースカロライナ州）に出場する日本代表２６選手を発表し、全日本大学野球選手権で優勝した青学大から常広羽也斗、下村海翔両投手、主将を務める中島大輔外野手ら５人が選ばれた。

今秋のドラフトで上位指名が予想される東洋大の細野晴希投手、明大の上田希由翔内野手、正遊撃手候補で明大３年の宗山塁内野手も入った。