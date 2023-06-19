男子ゴルフの最新世界ランキングが１８日付で発表され、松山英樹は前週から一つ下げて２７位だった。比嘉一貴は１１０位で変わらず、金谷拓実は一つ上げて１１４位。１位はスコッティー・シェフラー（米国）。 （時事）