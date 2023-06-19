松野官房長官「ミサイル警戒に全力」
2023年06月19日11時49分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、北朝鮮が軍事偵察衛星を早期に再び打ち上げるとの方針を示したことに関し「必要な情報収集・分析と警戒監視に全力を挙げる」と強調した。
松野官房長官「ミサイル警戒に全力」
2023年06月19日11時49分
松野博一官房長官は１９日の記者会見で、北朝鮮が軍事偵察衛星を早期に再び打ち上げるとの方針を示したことに関し「必要な情報収集・分析と警戒監視に全力を挙げる」と強調した。
こんな記事も
政治用語
政治
ウクライナ支援で覚書 渡辺復興相「震災の知見寄与」(06/19 12:21)
松野官房長官「ミサイル警戒に全力」(06/19 11:49)
首相動静（６月１９日）(06/19 10:20)
地雷除去・教育訓練の追加検討 防衛装備の輸出拡大、運用指針改定へ―与党協議(06/19 07:03)
首相動静（６月１８日）(06/18 22:13)
岸田首相「日中交流、若者も参加を」 母校早大で講演(06/18 18:39)
自民・茂木氏「選挙目的は野合」 野党一本化の動きけん制(06/18 14:05)
萩生田氏発言「受け止めて改善」 木原官房副長官(06/18 11:59)
自民、連立の亀裂修復目指す 東京２９区で公明支援検討(06/18 07:11)
対中国で緊密連携 日米外相が電話会談(06/18 00:24)
首相動静（６月１７日）(06/17 22:03)
福岡４区、自民県議が出馬表明(06/17 18:31)
京都２、３、６区に新人 自民府連(06/17 17:41)
改憲で「１票の格差」是正 自民・森山氏(06/17 16:09)
自民党の萩生田氏「地方の感覚欠ける官邸」(06/17 15:06)
在外邦人の孤独実態を初調査 今秋にも「領事メール」活用―外務省(06/17 14:30)
３４都道府県で職員応募減 民間の採用活発化が影響―２４年度試験(06/17 12:46)
ＬＧＢＴ理解増進法が成立 議連案変容、歓迎乏しく(06/17 07:12)
立民執行部、求心力が低下 渦巻く不満、「党内政局」も(06/17 07:07)
首相動静（６月１６日）(06/16 22:40)
プーチン氏「外国企業に復帰の道」 経済会議で演説―ロシア孤立、西側の記者排除(06/16 22:24)
「求めてきた改正、感無量」 性被害当事者ら歓迎―改正刑法成立(06/16 20:31)
北別府氏「身近なヒーロー」 岸田首相(06/16 20:27)
安倍氏後継・吉田氏は比例中国 山口３区に林氏決定―自民(06/16 20:23)
米報告書、強制労働継続と日本批判 技能実習制度を問題視(06/16 19:52)
自民、ＬＧＢＴ法で想定問答集(06/16 19:38)
衆院、内閣不信任案を否決 与党、２１日に国会閉幕方針―防衛財源法が成立(06/16 19:37)
送配電と小売り、分離検討 看護師の業務拡大―規制改革計画(06/16 19:04)
全漁連、漁業者の安全確保を要請 北朝鮮ミサイルで政府に(06/16 18:23)
性犯罪、成立要件を明確化 「不同意性交罪」に改称―改正刑法が成立(06/16 18:16)